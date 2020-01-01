نقابة الصحفيين توفر 700 لباسا خاصا للصحفيين في فلسطين

رام الله / سما /

سلم نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر ،مساء اليوم، في مدينة رام الله الصحفيبن العاملين في تغطية الإيجاز الصحفي للحكومة الفلسطينية في ظل جائحة كورونا .

وأشاد نقيب الصحفيين بمساحة الحرية الواسعة التي تتمتع بها الحكومة الحالية ومن خلال المتحدث باسمها إبراهيم ملحم و بتعليمات رئيس الوزراء د. محمد شتيه وبتوجيهات الرئيس محمود عباس .

وبين نقيب الصحفيين ان النقابه وفرت ما يقارب 700 لباسا خاصا للصحفيين العاملين في الميدان لكافة المؤسسات الإعلامية في الضفة والقدس وغزة بمبادرة وجهود شخصية من النقابه التي من واجبها حماية الزملاء الصحفيين والجسم الصحفي ككل.

وأشاد ابر اهيم ملحم بالدور الهام الذي يمارسه إعلامنا الوطني الحر في ظل جائزة الكورونا التي اجتاحت العالم أجمع. مؤكدا أن الدور الذي نقوم به هو بتعليمات دولة رئيس الوزراء وبتوجيهات سيد البلاد الرئيس محمود عباس .