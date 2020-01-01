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الصحة: الدراسة العشوائية للعمال اظهرت إصابة 16 عاملا

الأربعاء 08 أبريل 2020 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: الدراسة العشوائية للعمال اظهرت إصابة 16 عاملا


رام الله / سما /

 قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه، إن الدراسة المسحية العشوائية على العمال العائدين من داخل الخط الأخضر خلال الأيام الماضية، خاصة في الأماكن المحاذية للداخل والتي شملت 2576 عاملاً، أظهرت إصابة 16 عاملاً فقط بفيروس كورونا، أي بما نسبته ستة أعشار بالمئة من حجم العينة.

وأضاف عبد ربه في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن البحث والتقصي الوبائي جار حتى اللحظة للمخالطين المصابين، مؤكداً أن العمل جار ايضاً على نقاط دخول العمال إلى محافظات الضفة الغربية لإجراء الفحوصات اللازمة لهم ولحصرهم وارشادهم للحجر المنزلي.

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