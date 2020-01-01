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الشيخ عمر الكسواني يدعو التجار لعدم رفع الأسعار في ظل انتشار كورونا

الأربعاء 08 أبريل 2020 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عمر الكسواني يدعو التجار لعدم رفع الأسعار في ظل انتشار كورونا


القدس المحتلة / سما /

وجه الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى نداءً إلى التجار بعدم رفع الأسعار في ظل انتشار فيروس الكورونا ومع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال في نداء له: "مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، اشتعلت نار الأسعار، واكتَوَى بها الصغير والكبير، وأُرْهِق المحتاجون والضعفاء والفقراء، وظهر جَشَعُ وطمعُ كثيرٍ من التجار إلا من رحم ربي، هذا الطمعُ والجشعُ الذي يُمَزِّقُ كيان الأمة".

وأضاف: "إنَّ الإسلام الذي أكرمنا الله -تعالى- به من سماته: أنه يجمع ولا يفرِّق، يجعل الأمة كالجسد الواحد؛ وأن الإسلام جاء ليجعلنا كرجلٍ واحدٍ؛ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أيضاً عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "المُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ".

وأشار مدير الأقصى إلى تحذير الإسلام من تَفَكُّكِ المجتمع، كما حذَّر الُمسْلِمَ من أن يكون سبباً في تمزُّق المجتمع وتحاسده وتدابره، لافتاً أن من الأسباب التي تمزِّق المجتمع، غلاءُ الأسعار؛ لأنَّ غلاءَ الأسعارِ يُرْهِقُ الضعفاءَ والمحتاجينَ وأصحابَ الحاجةِ، ويُورِثُ الضغينةَ والبعدَ عن الناس، وهو سببٌ في اضطراب الشعوب وعدمِ استقرارها، وسببٌ في انتشارِ الحقدِ والكراهيةِ بين أفراد الأمة, وسببٌ لدفعِ ضِعافِ النفوسِ إلى سلوكِ الطرقِ غيرِ المشروعةِ للحصولِ على المال.

وبين مدير الأقصى أن سيدُنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذر- الأمةَ من أن تكون سبباً في غلاءِ الأسعارِ.

وتوجه الشيخ الكسواني إلى التُجَّار وأصحاب الشأن بقوله لهم: اسمعوا حديث سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".

أحِبُّوا للآخرين ما تحبُّونه لأنفسكم، أحبُّوا حبّاً لا أَثَرَةَ فيه، ولا استغلالَ ولا ابتزازَ ولا تدليسَ ولا احتكارَ.

#عمر الكسواني #المسجد الاقصى #تجار #كورونا #احتكار

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