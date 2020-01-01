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وكيل وزارة الداخلية في غزة يغادر الحجر الصحي...

الأربعاء 08 أبريل 2020 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل وزارة الداخلية في غزة يغادر الحجر الصحي...


غزة / سما /

ترأس اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس قيادة الوزارة، وبحضور اللواء محمود أبو وطفة مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، وذلك عقب قضائهما فترة الحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يوماً.

وناقش اللواء أبو نعيم مع مجلس قيادة الوزارة سير خطة الطوارئ المركزية لمواجهة فيروس كورونا، مُشيداً بجميع الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها على كافة الصّعد.

ولفت "أبو نعيم" إلى أن تلك الإجراءات تُثمر بشكل إيجابي في محاصرة هذا الوباء ومنع تفشيه في قطاع غزة، مشدداً على أهمية تظافر جهود العمل الحكومي مع جميع فئات المجتمع وشرائحه ومؤسساته، في ظل هذا الظرف الحساس.

وتوجه وكيل وزارة الداخلية بالشكر والتقدير لجميع الأطقم العاملة ضمن خطة الطوارئ من منتسبي الوزارة، ومن الوزارات والأجهزة الحكومية كافة، الذين يصلون الليل بالنهار من أجل حفظ أمن المواطنين وسلامتهم.

وأهاب بجميع المواطنين لضرورة الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واتباع تعليمات الجهات المختصة، والتعامل بمسؤولية عالية في سبيل الخروج من هذه الجائحة بسلام.

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