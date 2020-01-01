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محافظ نابلس يوضح تفاصيل حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة

الأربعاء 08 أبريل 2020 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يوضح تفاصيل حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة


نابلس / سما /

قال محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، إن الأجهزة الأمنية ردت مساء اليوم الأربعاء، بإطلاق النار بالمثل على مسلحين بادروا بإطلاق النار من داخل مركبة، وأصابت ثلاثة منهم، في المنطقة الشرقية من المدينة، مؤكدا أنه لا تهاون مع العابثين بأمن الوطن والمواطن.

وأوضح رمضان، في تصريح صحفي، أن دورية للأمن وخلال مهمة استطلاعية لها في المنطقة الشرقية تعرضت لإطلاق نار بشكل مباشر من مسلحين يستقلون مركبة، الأمر الذي استدعى الردّ على المركبة التي حاولت الفرار من الموقع، ما أدى لإصابة ثلاثة من ركابها، جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

وأفادت الأجهزة الأمنية، بأنه بعد البحث والتحري تبيّن أن المصابين من المطلوبين للعدالة في عدة قضايا.

#محافظ نابلس #الاجهزة الامنية #اشتباكات #اطلاق نار

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