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ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأربعاء 08 أبريل 2020 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية


واشنطن /سما/

أعلنت حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرنى ساندرز اليوم الأربعاء انسحابه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له لخوض الانتخابات.

ويجعل انسحاب ساندرز من السباق الانتخابي، من جو بايدن المرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، فى مواجهة الرئيس الحالى الجمهوري دونالد ترامب.

ويأتي انسحاب ساندرز فى الوقت الذى حقق فيه بايدن تفوقاً واضحاً، على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا خلال موسم الانتخابات التمهيدية.

وأبلغ ساندرز قراره بالانسحاب من السباق الرئاسى للعاملين معه، ومن المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفياً بعد قليل لشرح ملابسات انسحابه من السباق الرئاسي.

#بيرنى ساندرز #الانتخابات الأمريكية #الولايات المتحدة

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