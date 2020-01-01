"كهرباء القدس" تُرسل موظفين لتقديم الخدمات للمشتركين بمقار الهيئات المحلية في بيت لحم

بيت لحم / سما /

قامت فرع شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم، اليوم، ضمن إجراءاتها للتسهيل على المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، بإرسال موظفين من الشركة إلى مقار الهيئات المحلية والمجالس القروية في المحافظة، بهدف تأمين الخدمات الكهربائية للمواطنين.

وقال مدير فرع شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم المهندس جواد أبو زر، في بيان صحافي، اليوم، إنه تم التعاون مع البلديات والمجلس المحلية والقروية في المحافظة على توفير عدد من موظفي الشركة لتأمين احتياجات المواطنين من الخدمات الكهربائية في كل من: مدينة بيت جالا ، والعبيدية، وبتير، وحوسان، وزعترة، وواد فوكين، وجناتا، ومجلس الخدمات المشترك للريف الجنوبي، والولجة، إضافةً إلى مكتب الشركة الرئيسي في منطقة القبة، ومكاتب الشركة الفرعية الموجودة في حي المدبسة وسط بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت فجار.

وأشار أبو زر إلى أن المراكز ستقدم مختلف الخدمات للمشتركين، بما فيها عمليات شحن العدادات، وتسديد الفواتير وغيرها من الخدمات الكهربائية الأُخرى، مؤكداً "مواصلة العمل من أجل مساندة أهلنا في محافظة بيت لحم بكل الاتجاهات حتى تتعافى من أزمتها".

وقال: إن هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة تأتي في إطار تعليمات مجلس إدارة الشركة للتسهيل على المشتركين في الحصول على الخدمات الكهربائية بكل يُسرٍ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة كغيرها من المحافظات الأُخرى.

وأوضح أبو زر أن "طواقم الشركة منذ اليوم الأول للازمة وهي تعمل بأقصى طاقتها وعلى مدار الساعة لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والمستشفيات وأماكن الحجر الصحي والمراكز الحيوية والصحية، إلى جانب تقديم كل ما يلزم لشحن عدادات المواطنين من الحالات الاجتماعية والاستثنائية.

وأشاد أبو زر بجهود المحافظة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والطواقم الصحية والطواقم الإعلامية والبلديات والمجالس المحلية والقروية على تفانيها في عملها، بما فيها تسهيل طواقم عمل الشركة، مشيداً بأداء الفرق العاملة في الميدان وكافة الموظفين الذين يعملون ليل نهار، ويُخاطرون بأنفسهم لضمان وصول الكهرباء والخدمات الكهربائية للمواطنين.