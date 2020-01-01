  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة تتلقّى رسالة شكر من الجبهة الشعبية...

الأربعاء 08 أبريل 2020 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تتلقّى رسالة شكر من الجبهة الشعبية...


غزة / سما /

تلقّى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم رسالة شكر وتقدير من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ممثلة بمسؤولها في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي جميل مزهر.

وتأتي هذه الرسالة تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بكافة أجهزتها وإداراتها والعاملين فيها، لحماية أبناء شعبنا في مواجهة جائحة كورونا.

وقال  مزهر إن "هذه الجهود تنم عن حرصٍ شديدٍ، وإخلاصٍ في العمل، من قبل الجنود المجهولين الذين يتقدمون الصفوف في خندق المواجهة الأول لحماية شعبنا من هذا الوباء".

وبعث مزهر "بالتحية والتقدير والاحترام والتثمين لكل العاملين في وزارة الداخلية والشرطة، والمتطوعين والطواقم المختلفة، خصوصاً في مراكز الحجر والمستشفيات ومراكز الخدمة الصحية، آملاً لهم دوام التقدم والنجاح في إنجاز هذه المهمة الوطنية العاجلة".

وأكد على أهمية تعزيز أواصر التنسيق العالي بين الجبهة الشعبية ووزارة الداخلية في المجالات كافة، مؤكداً على استعداد الجبهة وضع كافة إمكاناتها وطواقمها في خدمة الجهود المشكورة للوزارة.

#جميل مزهر #الجبهة الشعبية #الداخلية بغزة #قطاع غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية تكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة

وصلت الى طريق مسدود: نتنياهو وغانتس يتبادلات الاتهامات

وفاة الطبيب الفلسطيني "سيف التيتي" بكورونا في "نيوجيرسي" الأمريكية

ترمب يهاجم منظمة الصحة العالمية: "قدمت لنا توصية خاطئة ومنحازة إلى الصين"

إسرائيل تخنق غزّة وتمنع عن القطاع التواصل عبر الإنترنت مع العالم

روسيا تطور لقاحا ضد "كورونا" أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

الصين ترد على تهديد ترمب بتعليق دفع المساهمة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر: نفاد مواد فحص فيروس كورونا تماما ولازالت عشرات العينات دون فحص

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى الآن و120 عينة نتائجها سليمة

في حال قبلت إسرائيل مبادرة السنوار.. هل ستدلي حماس بمعلومات عن الجنود الإسرائيليين لديها؟

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس مكتبها السياسي هنية وميخائيل بوغدانوف..

مصادر : حماس ستدرس مقترحات كأسس لمفاوضات مبادرة "السنوار" بشأن صفقة الأسرى مع الاحتلال