الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر: نفاد مواد فحص فيروس كورونا تماما ولازالت عشرات العينات دون فحص

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاربعاء، إن وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة تتابع على مدار الساعة انفاذ كافة الاجراءات والسياسات لمواجهة وباء كوفيد 19.

وأشار القدرة، الى أن وزارة الصحة أنهت إجراءات الحجر الصحي لـ 1018 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي من بينهم 233 من الطواقم الطبية ورجال الامن والخدمات المساندة والنظافة بعد إتمام كافة الفحوصات للاطمئنان على سلامتهم.

ودعا القدرة، المغادرين لمراكز الحجر الصحي بالالتزام بتعليمات الوقاية التي قدمتها الطواقم الطبية والمكوث في المنازل لمدة اسبوع مع تجنب التزاور والاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي.

ونوه المتحدث باسم صحة غزة، الى أن اجمالي المتعافين من فيروس كرونا 8 حالات في قطاع غزة ولا زلت 5 حالات مصابة تحت المتابعة الصحية وهم بوضع صحي مطمئن ولم يتم تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا حتى الان.

وأكد القدرة، توقف المختبر المركزي من اجراء الفحص المخبري جراء نفاد مواد الفحص فيروس كورونا تماما ولازالت عشرات العينات دون فحص.

وأوضح، أن عدم توفر مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا يشكل تحديا جديدا امام وزارة الصحة لمواجهة الوباء ويؤثر على إجراءات انهاء الحجر الصحي لمئات المستضافين في مراكز الحجر الصحي.

وحذر القدرة، من تداعيات خطيرة على الوضع الصحي، جراء نفاد 44 % من الادوية الأساسية و31% من المستهلكات الطبية و65% من لوازم المختبرات ونفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا.

وطالبت وزارة ، أحرار العالم والمؤسسات الدولية والاغاثية لتوفير الادوية الأساسية المفقودة والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا و100 جهاز للتنفس الصناعي و140 سرير للعناية المركزة.

وأشار القدرة، الى أن الإمكانيات الصحية المحدودة والمستنزفة لدى وزارة الصحة ستكون عاجزة بمفردها على مواجهة جائحة كورونا وندعو الجميع الى تحمل مسئولياته في توفير الاحتياجات الصحية الملحة لقطاع غزة.

وشدد القدرة، على جملة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد انتشار الوباء في المنطقة والذي يشكل مصدر تهديد مستمر لقطاع غزة.

وأكد، استمرار العمل بخطة الطوارئ في كافة المؤسسات الصحية بما في ذلك وقف العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وتجميع خدمات الرعاية الأولية في 14 مركز فقط موزعة على محافظات قطاع غزة للطب العام والتطعيم والاستشارات الطبية للحوامل وبعض الخدمات الطبية الأخرى.

وقال المتحدث باسم صحة غزة: يتوجب على المواطنين اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة مع ضرورة تغطية الانف والفم وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر والمكوث في المنزل وعدم التحرك الا للضرورة لاسيما كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع.