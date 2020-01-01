الشرطة تقبض على 10 اشخاص وتغلق 3 محطات وقود ومصنع ومحلين تجاريين في جنين

جنين / سما /

قبضت الشرطة على 10 اشخاص واغلقت 3 محطات وقود ومصنع للطوب ومحلين تجاريين وضبطت 5 مركبات لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة والريف للتأكد من ضمان تنفيذها تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وتخلل ذلك، القبض على 3 اشخاص غير ملتزمين بالحجر الصحي و7 اخرين لمخالفتهم حالة الطوارئ، اضافة الى اغلاق 3 محطات للوقود ومصنع للطوب ومحلين تجاريين وضبط 5 مركبات وذلك لعدم التزامهم جميعاً بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.