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موظفو صندوق الاستثمار وشركاته يتبرعون بـ500 ألف شاقل لصندوق "وقفة عز"

الأربعاء 08 أبريل 2020 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
موظفو صندوق الاستثمار وشركاته يتبرعون بـ500 ألف شاقل لصندوق "وقفة عز"


رام الله / سما /

 تبرّع موظفو صندوق الاستثمار وشركاته التابعة (موظفي الصندوق، وشركة عمار، وعمار القدس، وشراكات، ومصادر، وأسواق، وشركة سند، ومؤسسة فلسطين للتنمية) بمبلغ 500 ألف شاقل إسرائيلي من رواتبهم الخاصة إلى صندوق "وقفة عز"، دعماً للجهود الوطنية في مكافحة جائحة كورونا في فلسطين.

وأعلن موظفو الصندوق وشركاته، اليوم، أنّ هذا التبرع يأتي بمبادرةٍ ذاتية من الموظفين ورواتبهم دعماً للجهود الوطنية في محاربة هذه الجائحة، واستكمالاً لدور صندوق الاستثمار كمؤسسة وطنية.

وأعرب موظفو الصندوق وشركاته التابعة عن تقديرهم لجهود القيادة الفلسطينية ممثلةً بالرئيس محمود عباس والحكومة وكافة المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في محاربة هذه الجائحة. وأثنوا على المبادرات التي أعلنها مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية وما تم اتخاذه من إجراءات دعم لهذه الجهود الوطنية.

#صندوق الاستثمار #صندوق وقفة عز #فلسطين #طوارئ #فيروس كورونا

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