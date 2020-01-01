محافظ نابلس يتخذ إجراءات جديدة ابرزها: إغلاق مقر الهلال وفرض إغلاق أمني على عدة أحياء

نابلس / سما /

أعلن محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، الأربعاء، إغلاق مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، اضافة الى إغلاق عدة أحياء في المدينة نتيجة اختلاط المصاب الذي شُخصت إصابته صباح اليوم بفيروس كورونا في المدينة.

وقال رمضان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحافظة، مساء اليوم، إنه تقرر اتخاذ إجراءات جديدة، داعيا المواطنين إلى تفهم هذه الإجراءات والالتزام بها، وهي على النحو التالي:

١_ تحويل خمسة من المسعفين في الهلال الأحمر الفلسطيني إلى الحجر الصحي.

٢_ تحويل ما تبقى من المشرفين في الهلال الأحمر الفلسطيني إلى الحجر المنزلي.

٣_ إغلاق مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس بصورة مؤقتة، والقيام بعمليات التعقيم ويبدأ العمل بعد ثلاثة أيام بعد اتخاذ كافة إجراءات الوقاية.

٤_ اعادة تشكيل لجنة الطوارئ في الهلال الأحمر والاستعانة بخبراء من الخدمات الطبية العسكرية ومتطوعين.

٥_ إغلاق أمني كامل في منطقة الجبل الشمالي وهي المنطقة التي يسكن فيها المصاب.

٦_ إغلاق امني كامل في منطقة الشيخ مسلم، ومنطقة حارة الحبلة في البلدة القديمة من نابلس، بسبب ان المصاب قد اختلط بأشخاص في هذه المنطقة.

وقال محافظ نابلس: إننا لن نتردد بفرض الحجر على اي شخص اختلط بالمصاب المسعف الذي كان يناضل ويعمل بجد لكنه أصيب بالفيروس و الطب الوقائي يعمل على تتبع الخطوات والأماكن التى انتقل إليها المصاب.

واهاب رمضان بالمواطنين الالتزام بهذه القرارات وكافة قرارات لجنة الطوارئ من أجل أن نصل إلى بر الأمان.