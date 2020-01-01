سفارتنا في تركيا تتابع أحوال الطلاب والمواطنين العالقين

انقرة /سما/

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية متابعتها ملف المواطنين والطلاب العالقين، وأنها لم تدخر أي جهد في سبيل العمل لعودتهم إلى أرض الوطن.

وبينت أنها على تواصل يومي مع سفارة المملكة الأردنية الشقيقة في تركيا من أجل مواطنينا من الضفة الغربية، وكذلك مع سفارة الجمهورية المصرية الشقيقة في تركيا من أجل مواطنينا من قطاع غزة، حيث تم حصر الأسماء وتزويد السفارتين الشقيقتين بهما من أجل ضمان إدراج مواطنينا في أي عملية إجلاء مرتقبة، علما أنهما لم تجليا رعاياهما بسبب إغلاق مطاري الملكة علياء الدولي ومطار القاهرة الدولي .

وحول طائرة الإجلاء التركية التي حملت على متنها يوم أمس 109 طلاب من فلسطينيي أراضي العام 48 والقدس، أوضحت السفارة ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت أن يكون على متنها أي مواطن أو طالب من الضفة الغربية وقطاع غزة.