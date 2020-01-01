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غزة: مباحث التموين تُحرر 10 محاضر ضبط بحق تجار مخالفين

الأربعاء 08 أبريل 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مباحث التموين تُحرر 10 محاضر ضبط بحق تجار مخالفين


غزة / سما /

أعلنت دائرة التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة، تحريرها محاضر ضبط بحق عشرة تجار مخالفين، خلال جولاتها التفقدية على الأسواق والبضائع اليوم الأربعاء.

وجاءت محاضر الضبط بحق التجار، على إثر ممارستهم الاستغلال والتلاعب بالأسعار، ومخالفة التعليمات المتعلقة ببيع المواد التموينية والصحية المعلنة من الجهات المختصة، حيث تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد لأخذ المقتضى القانوني.

وأوضحت الدائرة، أنها تواصل جولاتها التفقدية على الأسواق، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد؛ لمتابعة التزام التجار ببيع المواد التموينية وفق التسعيرة الرسمية دون مغالاة أو احتكار.

#مباحث التموين #غزة #تجار #طوارئ #كورونا

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