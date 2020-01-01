"الاقتصاد" تتلف أطنانا من المنتجات الإسرائيلية منتهية الصلاحية

رام الله / سما /

أتلفت وزارة الاقتصاد الوطني 8 أطنان من منتجات الألبان الإسرائيلية منتهية الصلاحية، وضبطت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أكثر من طن ونصف مواد تنظيف من انتاج المستوطنات، وأحالت المهرب لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأغلقت الوزارة والأجهزة الأمنية في مدنية طولكرم مشغلاً لإنتاج الكمامات غير مطابق للمواصفات والمقاييس، ليبلغ عدد ما تم إغلاقه اليوم الأربعاء، ثلاث منشآت صناعية مخالفة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، تنفيذ طواقمها حتى هذه اللحظة 23 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 144 محلا تجاريا، وجرى خلالها إخطار أربعة محال لتصويب وضعها القانوني، فيما جرت متابعة 21 شكوى من قبل المواطنين.