غزة: نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة التصوير داخل مستشفى العزل برفح

غزة / سما /

أنهت لجنة متابعة العمل الحكومي التحقيق في حادث التصوير داخل مستشفى العزل المخصص لمصابي فيروس كورونا في معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت لجنة العمل الحكومي قد شكلت لجنة لمتابعة الموضوع الذي خلق حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعداد تقريرًا مصورًا عن مصابي كورونا.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإنه ثبت أن دخول الصحفيين إلى مركز العزل تم من خلال تطبيق إجراءات السلامة الشخصية وإن إجراء حجر الصحفيين كان من مبدأ الأخذ بالأحوط.

وتبين وجود تجاوزات إدارية سمحت بدخول الصحفيين إلى مركز العزل خلافاً للإجراءات المعتمدة للعمل في ذلك المركز، وفق ما جاء في البيان.

وذكرت أنه بموجب ذلك تم اتخاذ عدة إجراءات انضباطية بحق المتجاوزين، ومن بين ذلك توجيه اللوم لرئيس المكتب الاعلامي الحكومي مع عودته لممارسة عمله.

وفي ختام بيانها، أكدت لجنة متابعة العمل الحكومي حرصها الدائم على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني، داعيةً المواطنين لاتخاذ المزيد من إجراءات السلامة والوقاية.