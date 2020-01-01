  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة التصوير داخل مستشفى العزل برفح

الأربعاء 08 أبريل 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة التصوير داخل مستشفى العزل برفح


غزة / سما /

أنهت لجنة متابعة العمل الحكومي التحقيق في حادث التصوير داخل مستشفى العزل المخصص لمصابي فيروس كورونا في معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت لجنة العمل الحكومي قد شكلت لجنة لمتابعة الموضوع الذي خلق حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعداد تقريرًا مصورًا عن مصابي كورونا.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإنه ثبت أن دخول الصحفيين إلى مركز العزل تم من خلال تطبيق إجراءات السلامة الشخصية وإن إجراء حجر الصحفيين كان من مبدأ الأخذ بالأحوط.

وتبين وجود تجاوزات إدارية سمحت بدخول الصحفيين إلى مركز العزل خلافاً للإجراءات المعتمدة للعمل في ذلك المركز، وفق ما جاء في البيان.

وذكرت أنه بموجب ذلك تم اتخاذ عدة إجراءات انضباطية بحق المتجاوزين، ومن بين ذلك توجيه اللوم لرئيس المكتب الاعلامي الحكومي مع عودته لممارسة عمله.

 وفي ختام بيانها، أكدت لجنة متابعة العمل الحكومي حرصها الدائم على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني، داعيةً المواطنين لاتخاذ المزيد من إجراءات السلامة والوقاية.

#غزة #لجنة تحقيق #مشفى العزل #رفح #قطاع غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وصلت الى طريق مسدود: نتنياهو وغانتس يتبادلات الاتهامات

وفاة الطبيب الفلسطيني "سيف التيتي" بكورونا في "نيوجيرسي" الأمريكية

ترمب يهاجم منظمة الصحة العالمية: "قدمت لنا توصية خاطئة ومنحازة إلى الصين"

روسيا تطور لقاحا ضد "كورونا" أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

هل من الممكن أن تكون حاملا لفيروس كورونا دون أن تعلم؟

غزة: عودة مسؤول الإعلام الحكومي إلى عمله بعد توقيفه لعدة أيام

ووهان تخلع عنها الحجر العام .. والأمل يعود للعالم

الأخبار الرئيسية

في حال قبلت إسرائيل مبادرة السنوار.. هل ستدلي حماس بمعلومات عن الجنود الإسرائيليين لديها؟

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس مكتبها السياسي هنية وميخائيل بوغدانوف..

مصادر : حماس ستدرس مقترحات كأسس لمفاوضات مبادرة "السنوار" بشأن صفقة الأسرى مع الاحتلال

التنمية الاجتماعية تكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة

الايجاز الصحفي| تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخليل ونابلس ما يرفع العدد الى 263