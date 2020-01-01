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"الاقتصاد": توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة يوفر سيولة تزيد على 130 مليون دولار

الأربعاء 08 أبريل 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد": توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة يوفر سيولة تزيد على 130 مليون دولار


رام الله / سما /

قال مراقب الشركات طارق المصري، اليوم الأربعاء، إن اجتماعات الهيئات العامة المحددة تواريخها حتى نهاية شهر نيسان 2020 سينتج عنها توزيع أرباح نقدية على المساهمين تزيد على 130 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد السماح لعدد من الشركات التي أوصت مجالس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بعقد اجتماع هيئتها العامة السنوي.

وشدد المصري على أن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين ستكون له آثار إيجابية على توفير السيولة النقدية في الأسواق، وهي تمثل شكلاً من أشكال الدخل للمستثمرين في هذه الأسهم.

وسبق لمراقب الشركات أن أصدر تعليمات للشركات المساهمة العامة بشأن عقد اجتماعات هيئاتها العامة، منها:

1. أن لا يزيد عدد الحضور في الاجتماع عن 15 شخصاً، وفي حال زيادة العدد عن ذلك يتم توزيع الحضور على أكثر من قاعة اجتماع، ويتم التواصل بينهم من خلال فيديو كونفرنس.

2. أن تلتزم تلك الشركات بمتطلبات الوقاية وإجراءات السلامة العامة، ومنها: تعقيم القاعة قبل الاجتماع، فحص درجة حرارة كل مشارك قبل دخول الاجتماع، توفير كمامات للحضور، والمعقمات اللازمة، مع توفير مساحة كافية بين الحضور لا تقل عن متر واحد.

3. وضع التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات على موقع الشركة دون توزيعه ورقياً على المساهمين مع التنويه للمساهمين بذلك بالدعوة لعقد الاجتماع.

4. دعوة جميع المساهمين لحضور الاجتماع الذي يجب ان يكون في مقر الشركة.

5. أن لا تتجاوز الوكالات التي يحملها أي مساهم عن غيره من المساهمين ما مجموعه 5% من رأسمال الشركة.

يُذكر أن البنك الاسلامي العربي وبنك فلسطين أقرا توزيع أرباح نقدية على مساهميهما في اجتماعي هيئتيهما العامتين اللذين عُقدا في 25/ 3/ 2020 و26/ 3/ 2020، على التوالي.

#وزارة الاقتصاد #شركات المساهمة العامة #توزيع ارباح

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