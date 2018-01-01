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متطوعو لجان الحماية المجتمعية في الولجة يشكلون عونا للأهالي

الأربعاء 08 أبريل 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
متطوعو لجان الحماية المجتمعية في الولجة يشكلون عونا للأهالي


بيت لحم / سما /

 جنبا الى جنب مع أعضاء لجنة الطوارئ المحلية، يقف أعضاء لجنة الحماية المجتمعية في الولجة في مواجهة تفشي فايروس كورونا المستجدcovid19 في محافظة بيت لحم، يتناوبون على حراسة مداخل القرية ويوثقون كل الداخلين والخارجين منها، في محاولة لصد خطر هذا الوباء عن أهالي بلدتهم.

ولا يقتصر عملهم على الحراسة فقط، بل يتسع ليشمل التشبيك مع المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة من أجل جمع التبرعات ومساعدة الأسر الفقيرة والأسر التي تضررت من حالة تقييد الحركة المفروضة على البلاد، وتزويدهم بالطرود الغذائية، بالإضافة لمساعدة الطب المخبري في محافظة بيت لحم من خلال تسجيل العمال العائدين للبلدة والمساعدة في اخذ العينات منهم والتأكد من خضوعهم للحجر المنزلي الالزامي، ومساعدة لجنة الطوارئ المحلية في القرية على تعقيم المرافق الرئيسية للبلدة.

وتضم لجنة الحماية المجتمعية في قرية الولجة التي تأسست في العام 2018 من خلال مشروع "تحسين وتعزيز قدرات المجتمع المدني ضد انتهاكات حقوق الانسان ضمن القانون الدولي الإنساني" الممول من مجلس مدينة قرطبة من خلال مؤسسة التعاون من أجل السلام الاسبانية ACPP ، 25 متطوعا، منهم 13 إناث و 12 ذكور، يعمل 10 منهم بشكل مستمر مع لجنة الطوارئ المحلية في البلدة في ظل جائحة كورونا.

وتعمل الإغاثة الزراعية من خلال مشاريعها المختلفة مع 40 لجنة حماية مجتمعية في مختلف المحافظات، والتي قامت بدورها بتدريبهم على مواضيع الحد من مخاطر الكوارث وتوثيقها، بالإضافة لتدريبات متخصصة في مجال الدفاع المدني والاسعاف الأولي بهدف اشراك الشباب والشابات في تحديد الاحتياجات لمناطقهم ومساعدتهم على التواصل والتشبيك مع مؤسسات مختلفة.

كما تهدف الإغاثة الزراعية من تشكيل ودعم لجان الحماية المجتمعية لتعزيز حضور الشباب والشابات في مجتمعاتهم ودفعهم للمشاركة في صنع القرار بفاعلية.

#بيت لحم #طوارئ #فيروس كورونا

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