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المملكة المتحدة ترصد مليون دولار لدعم الجهود الفلسطينية لمكافحة كورونا

الأربعاء 08 أبريل 2020 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المملكة المتحدة ترصد مليون دولار لدعم الجهود الفلسطينية لمكافحة كورونا


لندن /سما/

 أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، عن حزمتي دعم لتوفير إمدادات طبية وصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة مليون دولار أميركي، كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت القنصلية العامة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحزم المالية ستساهم في توفير الإمدادات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا، إضافة الى توفير مواد طبية من شأنها زيادة قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على اجراء الفحوصات المتعلقة بكوفيد 19، وقالت: "قامت كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بعملية الشراء لهذه المواد".

وقال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول: "إن إعلان اليوم يؤكد التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الوقت العصيب".

وأضاف: "هذه المساهمة المالية من شأنها دعم السلطة الفلسطينية وخطة الاستجابة لدى الأمم المتحدة لمجابهة هذه الازمة. كما ستساعد هذه الامدادات الطبية في الحفاظ على سلامة الأطباء والممرضات وغيرهم من الكوادر الطبية أثناء عملهم لإنقاذ الأرواح".

كما أعلنت المملكة المتحدة الشهر الماضي عن تخصيص مبلغ 100 ألف دولار أميركي لدعم منظمة الصحة العالمية من اجل تسريع استجابتها الأولية لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق الكشف المبكر عن الحالات المصابة وإدارة الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19.

يشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة تعهدت بتقديم 670 مليون دولار أميركي كمساعدة لمكافحة الانتشار العالمي للفيروس من خلال البحوث الطبية وتطوير أنواع من اللقاحات والعلاجات والاختبارات، إضافة الى دعم القطاعات الصحية في البلدان النامية، والمساعدة في تقليل أثر الوباء على الاقتصاد في العديد من الدول الأكثر فقراً.

#بريطانيا #فلسطين #فيروس كورونا #دعم #المملكة المتحدة

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