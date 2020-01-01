غنام: ستؤخذ عينات عشوائية في بيتونيا لتقييم الأوضاع

رام الله / سما /

أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الأربعاء، أن طواقم الطب الوقائي ستقوم بأخذ عينات عشوائية من المواطنين في بلدة بيتونيا لفيروس كورونا، لتقييم الأوضاع في البلدة من ناحية تشديد الإجراءات أو تخفيفها.

وأشارت غنام، في بيان لها، أنه تقرر في ختام اجتماع مجلس طوارىء المحافظة أن يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حول إغلاق البلدة بناء على نتائج هذه العينات.

وشددت غنام على أن قرار إغلاق أو فتح أي منطقة لا يخضع للمزاج بل يكون وفقا لتقييم جهات الاختصاص بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم .

وأهابت غنام بالمواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية والبقاء في البيوت، لافتة الى أن وعي مواطنينا هوسبيل الخروج من الأزمة بأقل الاضرار.