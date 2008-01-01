تقرير:تحليل أسعار تداول الذهب وآلية تداوله

القاهرة/ وكالات/

قام المحللون الاقتصاديين بتحليل أسعار تداول الذهب وذلك بعد انتشار فيروس كورونا وما تسبب به في انخفاض العديد من الأسهم العالمية.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد علاقة عكسية بين أسعار الذهب وأسعار الدولار والأسهم فعندما ترتفع أسعار الأسهم تقل أسعار الذهب وهذا ما حدث في هذه الأيام.

لذلك سنعرض لكم تحليل أسعار تداول الذهب كما أننا سنخبركم بالعوامل التي تؤثر في تحديد الأسعار في بورصة الذهب.

تحليل أسعار تداول الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في الأيام الماضية ارتفاع كبير بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا ولكن تراجعت الأسعار مرة أخرى بسبب صعود الأسهم العالمية نتيجة للآمال الموجودة بتعافي الأنشطة الاقتصادية سواء الصينية أو العالمية.

وقد قال كبير خبراء السوق في أكسي كورب ستيفن إينز "الدولار والعائدات والأداء الأفضل لأسواق الأسهم يشكلون ضغوطًا على الذهب.. وأن العلاقة السلبية بين الأسهم والذهب بدأت في التشكل من جديد".

ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى في بورصة الذهب بسبب الخوف من استمرار تفشي فيروس كورونا.

نتيجة للارتفاع الذي بدأت تشهده الأسهم والعائدات قام البنك المركزي الروسي بالإعلان عن أنه سيتم وقف شراء الذهب منذ بداية شهر أبريل من هذا العام وقد أعلن عن هذا الأمر بدون أن يعطي أي تفسير.

وفي ظل هذه الظروف انخفض البلاديوم بنسبة 0.7 % ليتراجع إلى 2311.73 دولار للأوقية، وقد انخفضت الفضة بنسبة 0.1 % لتتراجع إلى 14.10 دولار ومن المتوقع أن تشهد انخفاض أكثر من هذا حيث ستسجل انخفاض لم تشهده منذ شهر يونيو لعام 2013.

وقد ارتفع معدن البلاتين بنسبة 0.1 % ليرتفع إلى 724.15 دولار للأوقية ولكنه من المتوقع أن يسجل المعدن خسارة أكبر من هذا لم يشهدها منذ عام 2008.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب، وتتلخص هذه العوامل فيما يلي :

الدولار الأمريكي

يرتبط الذهب ارتباط عكسي مع الدولار الأمريكي حيث أنه عندما يرتفع سعر الدولار الأمريكي ينخفض سعر الذهب وعندما ينخفض سعر الدولار يرتفع سعر الذهب.

الطلب على الذهب

عندما يزيد الطلب على الذهب حينها يرتفع سعره بشكل كبير وهذا ما حدث حيث تضاعفت كمية الذهب التي تم شرائها أربع مرات وذلك منذ عام 1970 ويرجع هذا الأمر إلى الصناعات العديدة التي يدخل في الذهب سواء الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا أو صناعات الحلي.

الأزمات السياسية

يتم استخدام الذهب بشكل كبير أثناء الأزمات السياسية التي تمر بها بلد ما أو الأزمة المالية التي تتعرض لها البلد، حيث أنه يتم اعتباره بمثابة استثمار آمن وحدث هذا الأمر منذ عام 2008 ومنذ ذلك الحين أصبح للذهب شعبية كبيرة جدًا كأداة استثمار.

سياسة البنك المركزي

منذ عام 2008 أصبحت أسعار الذهب تتأثر بشكل عكسي مع أسعار الفائدة حيث أن انخفاض أسعار الفائدة يؤثر على أسعار الذهب بشكل إيجابي وبالتالي يرتفع سعر الذهب، بينما ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل سلبي على أسعار الذهب حيث ينخفض سعر الذهب.

التضخم

يؤدي الضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير وذلك لأن أسعار الفائدة ترتبط بشكل قوي مع التضخم وبالتالي يؤثر الأمر على أسعار الذهب، حيث أن الذهب يصبح في أداء أقوى بكثير في حالات الركود الكبيرة وفي حالات التضخم الكبيرة.

إعادة تدوير المجوهرات الذهبية

يقوم عدد كبير من الأشخاص بكسب الكثير من المال عن طريق بيع المجوهرات الذهبية القديمة ( التي تم استعمالها من قبل ) للأشخاص الذين يقومون بشراء الذهب على الإنترنت وذلك لأنهم يقومون بإعادة تدويره مرة أخرى وكسب أموال كثيرة عندما يقوموا ببيعه مرة أخرى.

نصائح يجب اتباعها عند تداول الذهب

هناك العديد من النصائح التي يجب عليكم اتباعها قبل بدأ التداول في الذهب، وتتلخص هذه النصائح فيما يلي :