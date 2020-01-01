الصين ترد على تهديد ترمب بتعليق دفع المساهمة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية

بكين /سما/

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، أن أي تعليق محتمل للمساهمة الأميركية في ميزانية منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبا على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، معلقا على حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن منظمة الصحة العالمية واتهامها بالتساهل مع الصين، "في السياق الحالي لانتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، فإن الإعلان الأميركي بأنهم سيعلقون تمويل منظمة الصحة العالمية سيكون له تأثير سلبي على الكفاح الدولي ضد الوباء"، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية، منذ تفشي عدوى فيروس كورونا، لعبت دوراً هاماً في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار الوباء، وحصلت على احترام وتقدير المجتمع الدولي بأسره".

وأكد الدبلوماسي الصيني أن "الجانب الصيني سيواصل دعمه القوي لعمل منظمة الصحة العالمية، ودعم الدور القيادي للمنظمة في تنسيق التعاون الدولي لمكافحة انتشار الوباء".

وكان ترمب هدد أمس الثلاثاء، بتعليق دفع المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية.

وقال: "سنعلق تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية بالنظر لإخفاقهم في توخي آثار تفشي فيروس كورونا".

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين بصورة كبيرة، رغم أنها تلقت منا أموالا طائلة. وانتقدت قراري بمنع دخول الصينيين إلى الولايات المتحدة.