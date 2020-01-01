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إسبانيا: مستقبل الاتحاد الأوروبي على المحك بسبب استجابته لفيروس كورونا

الأربعاء 08 أبريل 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا: مستقبل الاتحاد الأوروبي على المحك بسبب استجابته لفيروس كورونا


مدريد /سما/

حذر وزراء إسبان، اليوم الأربعاء، من أن مستقبل الاتحاد الأوروبي في خطر إذا لم يستطع التوصل إلى استجابة مالية مشتركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد فشل الاتحاد في الاتفاق على إصدار دين مشترك لمحاربة الأزمة.

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو، إن الأوروبيين سيبدأون في فقدان الثقة في الاتحاد الأوروبي إذا لم يعملوا معا في الأزمة، التي قارنتها بالحرب العالمية الثانية.

وردد وزير الزراعة لويس بلاناس تصريحات مماثلة وفقًا للوكالة، لكن كلا المسؤولين قالا أيضًا إنهما متفائلان بأن المزيد من المفاوضات ستؤدي في النهاية إلى نتائج إيجابية.

وتعد إسبانيا الآن الدولة الأكثر تضررًا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا، من حيث عدد الإصابات، وهي ثاني أكثر البلدان تضررًا على الصعيد العالمي بعد الولايات المتحدة، ويليها مباشرة إيطاليا وفرنسا وألمانيا، والتي سجلت كل منها ما يزيد على 100 ألف إصابة حتى الآن.

من ناحية الوفيات، تعد إيطاليا البلد الأكثر تأثرًا على الصعيد العالمي بأكثر من 17 ألف حالة وفاة بالفيروس، يليها إسبانيا بـ14 ألف وفاة، ثم الولايات المتحدة بـ12.8 ألف وفاة، ثم فرنسا بـ10.3 ألف وفاة، والمملكة المتحدة بأكثر من 6 آلاف وفاة.

#اسبانيا #الاتحاد الاوروبي #فيروس كورونا

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