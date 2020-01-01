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ماذا قال عن صفقة تبادل الاسرى؟

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس مكتبها السياسي هنية وميخائيل بوغدانوف..

الأربعاء 08 أبريل 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس مكتبها السياسي هنية وميخائيل بوغدانوف..


غزة / سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، عزم حركته على الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال في إطار التبادل الذي يمكن إنجازه في حال استجاب قادة الاحتلال مع متطلبات ذلك.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية، نائب وزير خارجية روسيا "ميخائيل بوغدانوف".

وركز هنية خلال الاتصال، على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، وضرورة حمايتهم من الوباء، والضغط على الاحتلال من أجل تقديم ما يلزم لسلامتهم، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وقال بيان الحركة: استعرض رئيس الحركة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم، سواء داخل الأرض المحتلة، أو في مخيمات اللجوء والشتات.

وأشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني جراء الإجراءات المترتبة على انتشار الفيروس، متابعاً "أشار إلى الجهود المبذولة في قطاع غزة، والأوضاع الصعبة للمواطنين جراء الحصار وقلة الإمكانات المتاحة على المستوى الصحي والإنساني، والحاجة الماسة إلى بذل كل الجهود، وتقديم المستلزمات الصحية والإغاثية اللازمة".

وقال إن هذا الاتصال في إطار الجهود التي يبذلها رئيس الحركة في التواصل مع قادة وزعماء العالم من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني، ومساعدته في مختلف أماكن تواجده.

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