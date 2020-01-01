إغلاق منشأتين صناعيتين مخالفتين في الخليل وإحالة ثلاثة تجار للنيابة في رام الله

الخليل / سما /

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، والضابطة الجمركية، اليوم الاربعاء، منشأتين صناعيتين لإنتاج الكمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وبين مدير مديرية الوزارة في الخليل ماهر القيسي أن الإغلاق جاء بعد رسوب المنتج في الفحص المخبري وتم التحفظ على الكميات المنتجة من قبلهما مؤكداً أن السوق خال من هذا المنتج.

وأحالت مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة رام الله والبيرة ثلاثة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاتجار بمود منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد كما ضبطت طواقم الوزارة والضابطة الجمركية في مدينة رام الله 600 بدلة ملابس واقية طبية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وجرى إتلافها وفق الأصول القانونية المتبعة