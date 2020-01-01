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أريحا: القبض على 4 مهربي عمال وضبط 5 مركبات مخالفة لخطة الطوارئ

الأربعاء 08 أبريل 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أريحا: القبض على 4 مهربي عمال وضبط 5 مركبات مخالفة لخطة الطوارئ


أريحا /سما/

قبضت الشرطة والمؤسسة الأمنية في محافظة أريحا والأغوار، على 4 من مهربي العمال في المحافظة، واحتجزت 5 مركبات ودراجة نارية، خالفت نظام الطوارئ المعمول به لمواجهة فيروس "كورونا".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة الأمنية نفذت عددا من المهام التفتيشية في المحافظة على المهربين خاصة في مناطق الأغوار، وأحالت المهربين للتوقيف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول.

وأضافت ان هذه الإجراءات جاءت لعدم التزام المقبوض عليهم بإعلان حالة الطوارئ، ونقلهم للعمال ومحاولة تهريبهم في هذه الظروف، إضافة الى التجول في مدينة أريحا دون إذن أو داعٍ للحركة.

#الشرطة #اريحا #طوارئ #مهربي عمال #كورونا

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