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غانتس: نريد تشكيل حكومة طوارئ وطنية لكن ليس بأي ثمن

الأربعاء 08 أبريل 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: نريد تشكيل حكومة طوارئ وطنية لكن ليس بأي ثمن


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الكنيست رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس "نريد إنشاء حكومة طوارئ وطنية - ولكن ليس بأي ثمن".
 
وأضاف: "المفاوضات بيننا وبين الليكود لتشكيل حكومة طوارئ وطنية تكاد تكون مكتملة هذا الأسبوع، لكن لم يقبل أي من الطرفين بكل مطالب الآخر.
 
وأشار إلى أن نتنياهو وفريقه أعاقوا الجهود وطالبوا باختيار اللجنة القضائية خلافا لما تم الاتفاق عليه.
 
وتابع: "قلنا لهم أننا نريد إنشاء حكومة طوارئ وطنية - ولكن ليس بأي ثمن، وتوحيد القوى في الأزمة مهم- ولكن في مثل هذه الأوقات الحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون من أجل مستقبل إسرائيل مهم للغاية ".

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