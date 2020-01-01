السفير عبد الهادي يبحث مع مدير الهلال الأحمر أوضاع المخيمات في ظل "كورونا"

دمشق / سما /

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، ومدير جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في سوريا عاطف إبراهيم، الأوضاع في المخيمات في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

واطلع إبراهيم، السفير عبد الهادي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الدائرة السياسية في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر، من إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس.

وقال إن الهلال استشعر أزمة كورونا منذ أكثر من شهر ونصف، وبدأ طاقمه بإعطاء محاضرات طبية تخصصية للكادر الطبي والمتطوعين حول مخاطر الفيروس وطرق انتشاره والوقاية منه.

وأضاف إبراهيم، منعا للتجمعات قمنا بترشيح أشخاص فاعلين بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية، وإعطائهم دورات توعية بفيروس "كورونا" ليقوموا بدورهم بنشرها للأهالي، مشيرا إلى أنه تم طباعة منشورات وملصقات توضح طرق الوقاية وأعراض الفيروس، حيث تم توزيعها على الأهالي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وتطرق إلى وضع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وتجهيزها بالمستلزمات الطبية ومواد التعقيم بكميات تكفي لمدة ستة أشهر.

وثمن ابراهيم موقف الرئيس محمود عباس، على اهتمامه بالمخيمات، وتقديم الأجهزة الطبية لكل من مستشفى "يافا- بيسان" والتي ستسهم بتقديم أفضل سبل العلاج لأبناء شعبنا في سوريا.

بدوره، ثمن السفير عبد الهادي دور الهلال الأحمر على الجهود التي يقوم بها، لخدمة أبناء شعبنا، مؤكدا اهتمام الرئيس ومتابعته لاوضاع أبناء شعبنا في كافة اماكن تواجده.

يشار إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني يقدم خدماته للاجئين الفلسطينيين مجانا، عبر مراكزه في كل من "خان دنون، واللاذقية، وحماة، ويلدا، ومخيم اليرموك"، إضافة إلى مستشفيي بيسان في حمص، ويافا بدمشق.