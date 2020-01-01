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شاهد.. فتاة طريفة تشعل الإنترنت بمقطع كوميدي لسمير غانم من "المتزوجون"

الأربعاء 08 أبريل 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. فتاة طريفة تشعل الإنترنت بمقطع كوميدي لسمير غانم من "المتزوجون"


وكالات / سما /

يبدو أن الحجر الصحي المفروض على رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أسهم في اكتشاف عدد كبير من المواهب التي تطل علينا يوميا من تلك المواقع.

من بين هؤلاء فتاة ظهرت في مقطع فيديو قصير، تقلّد فيه الفنان المصري، سمير غانم، في  شخصية مسعود، التي اشتهر بها الفنان في مسرحية "المتزوجون". حظي المقطع بانتشار واسع بين أوساط مستخدمي فيسبوك، ودفعهم للبحث عن مقاطع سابقة للفتاة، تقلد فيها فنانين آخرين.

والمتزوجون هي مسرحية من تأليف فيصل ندا، وبطولة سمير غانم وجورج سيدهم وشيرين، تناقش قضية الفوارق بين الطبقات في المجتمع المصري، وقد عرضت للمرة الأولى عام 1979، ثم اكتسب العرض التلفزيوني للمسرحية شهرة واسعة.

#فتاة #مسرحية المتزجون #سمير غانم

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