الوحيدي: شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي يتربع على منبر القضاء ويحاكم الاحتلال

رام الله / سما /

قال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية يوم الأربعاء، عن خطورة الأوضاع التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأسرى المرضى وكبار السن في ظل انتشار وباء كورونا العالمي وإمعان إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في حرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الأعراف والاتفاقيات الدولية .

وأوضح الوحيدي، أن الوضع الصحي الخطير الذي يعاني منه الأسير اللواء فؤاد الشوبكي بفعل الظروف الاعتقالية في سجون الاحتلال الإسرائيلي والإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد وقد بلغ من العمر 80 عاما مبينا أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع رفضت في يوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019 طلبا بإعادة النظر تقدمت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين لإطلاق سراح القائد الفلسطيني الأسير فؤاد حجازي الشوبكي ( أبو حازم ) تحت حجة خطورة القضية وعدم إبداء الأسير للندم بالرغم من مرور عامين على انعقاد لجنة الثلث وقضاء ثلثي المحكومية .

وأضاف، أن أبو حازم الشوبكي كان قد اختطف على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي من سجن أريحا في 14 مارس 2006 مع القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام القوات الدولية مشيرا إلى أن شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي فقد زوجته ورفيقة دربه الحاجة دلال الشوبكي أم حازم في إحدى المستشفيات الأردنية بعد صراع مع المرض في 10 / 1 / 2011 .

وأكد، أن شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي أبو حازم المعتقل منذ 14 آذار 2006 ويبلغ من العمر 80 عاما سوف يتربع ذات يوم على منبر القضاء مع إخوانه ورفاقه كريم يونس وأحمد سعدات ونائل البرغوثي ووليد دقة وماهر يونس وحسن سلامة ووجدي جودة وباسم خندقجي ورائد السعدي وضياء الأغا وعباس السيد وثائر حماد وأحمد مناصرة ليحاكموا الاحتلال الإسرائيلي وذلك على الله ليس ببعيد.

ودعا لإطلاق حملة وطنية فلسطينية ودولية فاعلة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي والزامه بالإفراج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين أبو حازم الشوبكي وكافة الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم كبار السن والمرضى والأسيرات والأطفال خاصة في ظل انتشار وتفشي وباء كورونا الذي يهدد العالم بأسره .