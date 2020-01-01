  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو.. يسرا: هكذا واجهت شبح الإصابة بسرطان الدم

الأربعاء 08 أبريل 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. يسرا: هكذا واجهت شبح الإصابة بسرطان الدم


وكالات / سما /

لم تتمكن النجمة يسرا من منع نفسها عن البكاء خلال حديثها عن والدتها التي فارقت الحياة العام الماضي خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني.

وقالت يسرا وهي متأثرة من شدّة الحزن: “وحشتني أوي أمي”. وكشفت عن لحظاتها الأخيرة قائلة: “مسكت إيدي مرتين وقالتلي خدي بالك من نفسك قولتلها حاضر بس أنا كويسة المهم إنتي”.

وتحدثت بصراحة عن أنباء إصابتها بمرض سرطان الدم، موضحة أنها واجهت شبح الإصابة بالمرض بإخفاء ما قاله لها الأطباء بشأن مرضها عن الجميع وكذلك والدتها.

وأكدت أنها عاشت حالة من الرعب بسبب الخوف من “اللوكيميا” لأنه قبل 20 عاما كانت التكنولوجيا في النتائج والعلاج من المرض ليست كما هي اليوم، منوهة إلى أن المرضى وقتها كان من يتخطاه ويتعافى منه قليلون لأن المرض كان خطيرًا.

وأشارت إلى أنها في حال واجهتها أزمة كانت تخاف كثيرا على والدتها أما حاليا ولأن والدتها غير موجودة يتحول خوفها على زوجها.

#يسرا #سرطان الدم

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: مستعدون لبدء حوار فوري من أجل استعادة الجنود الأسرى وإغلاق هذا الملف

ترمب يهاجم منظمة الصحة العالمية: "قدمت لنا توصية خاطئة ومنحازة إلى الصين"

التنمية بغزة تكشف عن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

روسيا تطور لقاحا ضد "كورونا" أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

وفاة الطبيب الفلسطيني "سيف التيتي" بكورونا في "نيوجيرسي" الأمريكية

غزة: شخص يسرق ألف لتر سولار من مخزن شركة جوال في النصيرات

غزة: عودة مسؤول الإعلام الحكومي إلى عمله بعد توقيفه لعدة أيام

الأخبار الرئيسية

التنمية الاجتماعية تكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة

الايجاز الصحفي| تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخليل ونابلس ما يرفع العدد الى 263

860x484 (2)

اسرائيل : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 71 وحظر التجول اعتبارا من اليوم

إسرائيل تشتري "بوساطة أمريكية" مليون "كمامة" من الصين

p

إسرائيل تسترضي اليهود المتدينين بالمساعدات