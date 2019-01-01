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هل تغيب مقالب رامز جلال في رمضان؟َ!

الأربعاء 08 أبريل 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تغيب مقالب رامز جلال في رمضان؟َ!


وكالات / سما /

لا شيء يمنع الفنان المصري رامز جلال من استفزاز زملائه بمقالبه المُرعبة، ولا حتى فيروس كورنا الذي أرعب العالم برمته.

فقد استطاع رامز انهاء تصوير برنامجه الجديد، والمقرر عرضه في رمضان الشهر المُقبل

رامز جلال، سجل حلقات برنامجه في مدينة دبي بالإمارات، قبل نحو 10 أيام، وبحسب مجلة "هي"الفنية،  فإن حلقات البرنامج العام الحالي ستكون أقل من 30 حلقة بسبب إلغاء بعض الحلقات بسبب الإجراءات الاحترازية في الإمارات وبعض الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعن تفاصيل مقلب العام الحالي، فقد تم الكشف عن أن الفنانة اليمنية أروى هي التي تساعد رامز جلال، في استدراج النجوم لتصوير برنامج حواري في دبي، حيث يحل المشاهير ضيوفًا على أروى وعند توجيه أحد الأسئلة لهم، التي تكون إجابتها عبارة عن الاختيار بين مجموعة من الصور، تكون من ضمن الصور صورة رامز جلال الذي يظهر حينها ويفاجئ الضيف ويبدأ في مضايقته.
وكان رامز جلال قد قدم في رمضان 2019، برنامج "رامز في الشلال" حيث كان يظهر متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، وبعد أن يواجه ضحاياه من النجوم الأمواج ويسقطون في الشلال، يفاجئون بالغوريلا المصطنعة، ليقوم رامز في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه بالضرب.

#رامز جلال #رمضان

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