اكتشاف مقبرة تاريخها أكثر من 1000 عام في شمالي الصين

وكالات / سما /

تم اكتشاف مقبرة قديمة يعود تاريخها إلى أوائل أسرة سونغ الشمالية الامبراطورية (960-1127) في مقاطعة خبي شمالي الصين، وفقا لما ذكره علماء آثار.

وتم اكتشاف هذه المقبرة المبنية بالطوب، والتي يعتبر الخبراء أن تاريخها يعود إلى ما قبل أكثر من 1000 سنة، من قبل قروي خلال قيامه بتنظيف بركة مهجورة في قرية داوانغ في محافظة قوانغتسونغ.

وهذه هي مقبرة صغيرة تتكون من ممر قبر وبوابة قبر ونفق وحجرة دفن.

ولا يزال تنظيف المقبرة يجري ولم يتم العثور على أي دليل على هوية صاحب المقبرة حتى الآن.

وقال شن لين تشونغ مسؤول بالمحافظة، إن المقبرة لها قيمة كبيرة لدراسة التاريخ والثقافة والظروف المحلية والعادات والتقاليد الشعبية والاقتصاد والمجتمع فى الجزء الجنوبى من مقاطعة خبي.