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عائلة عامل توفي بسبب كورونا تقاضي سلسلة متاجر وول مارت

الأربعاء 08 أبريل 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة عامل توفي بسبب كورونا تقاضي سلسلة متاجر وول مارت


وكالات / سما /

أقامت عائلة أحد العاملين في سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وول مارت دعوى تتهم السلسلة بالقتل الخطأ بسبب وفاة العامل نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

كان واندو إيفانز عامل صيانة في الفترة الليلية بمتجر وول مارت، وتوفي يوم 25 آذار/مارس الماضي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حين توفي عامل آخر يدعى فيليب توماس في نفس المتجر بفيروس كورونا المستجد يوم 29 آذار/مارس الماضي.

وأقامت عائلة إيفانز الدعوى ضد وول مارت تتهمها فيها بإساءة التصرف الوحشي بشكل متعمد مع الإهمال. وذكرت الدعوى أن وول مارت فشلت في تطوير إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس أو التعامل بصورة مناسبة في حالة ظهور أعراض الإصابة على أحد العمال.

يذكر أن سلسلة متاجر وول مارت هي واحدة من عدة سلاسل تجزئة مسموح لها بالعمل حاليا رغم قرارات الإغلاق الاقتصادي بدعوى أنها من الأنشطة الحيوية للمواطنين.

من ناحيتها قالت وول مارت في بيان "نشعر بحزن بالغ على فقدان اثنين من عمال متجرنا في إيفرجرين بارك ونشاطر عائلتيهما الحزن".

#وول مارت #عامل

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