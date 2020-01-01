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بـ100 دولار..."شاومي" تستعد لإطلاق هاتفها الجديد

الأربعاء 08 أبريل 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بـ100 دولار..."شاومي" تستعد لإطلاق هاتفها الجديد


وكالات / سما /

بعد الإعلان عن نيتها إطلاق هاتف خيالي دقة كاميرته 144 ميغابيكسل، تستعد شركة "شاومي" الصينية لإطلاق هاتف آخر بسعر100دولار أمريكي.

سيتميز هاتف Redmi 8A pro المحدث، بهيكل من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيكون مزودا بشاشة بمقاس 6.2 بوصة وبدقة عرض 1520/720 بيكسل، أما وزنه فلن يتعدى 188 غراما.

كما سيحصل الهاتف على معالج رباعي النوى Snapdragon 439، ومعالج رسوميات Adrеno 505، وبذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 غيغابايت.

أما بالنسبة لبطاريته فستكون 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع 18 واط، وستكون كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل على خاصية التعرف على الوجوه.

بينما سيكون للهاتف منفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع وسيعمل بنظام Android 10.

ويتوقع أن يطرح في الأسواق في يوليو/ تموز من هذا العام.

#هاتف #شاومي

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