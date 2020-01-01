  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عزل 110 طالباً من فلسطينيي الداخل والقدس قادمين من تركيا

الأربعاء 08 أبريل 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عزل 110 طالباً من فلسطينيي الداخل والقدس قادمين من تركيا


القدس المحتلة / سما /

عزلت الجهات الإسرائيلية المختصة، اليوم الأربعاء، 110 طالباً من فلسطينيي الداخل والقدس، بعد وصولهم من تركيا إلى مطار بن غوريون.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الطلاب وصلوا على متن طائرة تتبع للخطوط الجوية التركية قدمت من اسطنبول إلى مطار بن غوريون.

وأشارت إلى أنه تم عزل الطلاب في عدد من الفنادق، فيما سمح لآخرين بالعزل المنزلي.

وكان من المقرر أن يصل الطلاب الأسبوع الماضي، إلا أن خلافات إسرائيلية - تركية لأسباب أمنية منعت وصولها باكرًا، قبل أن يتدخل النائب أحمد الطيبي بإجراء الترتيبات مع تركيا لتوفير طائرة خاصة لأسباب إنسانية، وهو ما تم الموافقة عليه من السلطات في أنقرة.

وأشار مكتب الطيبي إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت أن تضم الرحلة طلابًا من الضفة الغربية وغزة.

الأكثر قراءة اليوم

بالرابط.. وزارة العمل بغزة تدعو العمال المتضررين من "كورونا" لتسجيل بياناتهم

نتنياهو: مستعدون لبدء حوار فوري من أجل استعادة الجنود الأسرى وإغلاق هذا الملف

ترمب يهاجم منظمة الصحة العالمية: "قدمت لنا توصية خاطئة ومنحازة إلى الصين"

التنمية بغزة تكشف عن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

روسيا تطور لقاحا ضد "كورونا" أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

غزة: شخص يسرق ألف لتر سولار من مخزن شركة جوال في النصيرات

غزة: عودة مسؤول الإعلام الحكومي إلى عمله بعد توقيفه لعدة أيام

الأخبار الرئيسية

الايجاز الصحفي| تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخليل ونابلس ما يرفع العدد الى 263

860x484 (2)

اسرائيل : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 71 وحظر التجول اعتبارا من اليوم

إسرائيل تشتري "بوساطة أمريكية" مليون "كمامة" من الصين

p

إسرائيل تسترضي اليهود المتدينين بالمساعدات

ردا على تصريحات نتنياهو.. الرئاسة الفلسطينية: سياسة الضم مرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد