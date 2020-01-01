عزل 110 طالباً من فلسطينيي الداخل والقدس قادمين من تركيا

القدس المحتلة / سما /

عزلت الجهات الإسرائيلية المختصة، اليوم الأربعاء، 110 طالباً من فلسطينيي الداخل والقدس، بعد وصولهم من تركيا إلى مطار بن غوريون.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الطلاب وصلوا على متن طائرة تتبع للخطوط الجوية التركية قدمت من اسطنبول إلى مطار بن غوريون.

وأشارت إلى أنه تم عزل الطلاب في عدد من الفنادق، فيما سمح لآخرين بالعزل المنزلي.

وكان من المقرر أن يصل الطلاب الأسبوع الماضي، إلا أن خلافات إسرائيلية - تركية لأسباب أمنية منعت وصولها باكرًا، قبل أن يتدخل النائب أحمد الطيبي بإجراء الترتيبات مع تركيا لتوفير طائرة خاصة لأسباب إنسانية، وهو ما تم الموافقة عليه من السلطات في أنقرة.

وأشار مكتب الطيبي إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت أن تضم الرحلة طلابًا من الضفة الغربية وغزة.