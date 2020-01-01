"العميد" يجدد لحارسه إسماعيل المدهون

غزة / سما /

وافقت لجنة تسيير الأعمال في نادي غزة الرياضي على تجديد عقد حارس الفريق إسماعيل المدهون للموسم المقبل، ضمن حالة الاستقرار التي ينشدها الفريق منذ هبوطه من الدرجة الممتازة للمرة الأولى في تاريخه. وكان المدهون انتقل من الهلال الغزي إلى الرياضي قبل 9 أعوام، تحديداً في عام 2009، وأثبت موطئ قدم في الفريق الأبيض، حيث يعد من التركيبة الرئيسية للأجهزة الفنية المتعاقبة، وأخرها المدرب محمود المزين.

على صعيد الفريق، نال أبرز مهاجميه خالد دادر على كتاب الاستغناء في خطوة للانتقال لأحد الأندية الممتازة حيث يملك خبرة جيدة بعد أن خاض فترة احترافية في الأندية المصرية. ومن المتوقع أن يعوض الرياضي رحيل دادر بلاعب آخر، حيث يتردد اسم المهاجم أحمد أبو الريش للتوقيع مع العميد قادماً من الجلاء. وبرز اسم أبو الريش في دوري الدرجة الأولى، ونجح في صعود الجلاء إلى الدرجة الممتازة.

من جهة أخرى، شرع نادي خدمات رفح، بطل الدوري الممتاز التحضير المبكر للموسم المقبل 2020، عقب تثبيت الجهاز الفني بقيادة إسلام أبو عريضة، برفقة سعيد الكرد المدرب المساعد, ومحمود نصار مدرب حراس المرمى، وأحمد جربوع المعالج الطبيعي، وصابر حجاج مديرا الكرة. وقال إسلام أبو عريضة إن الجهاز التدريبي سيواصل الانطلاق رغم الخروج من كأس القطاع، وفقدان لقبه، وسيعمل على استعادة لاعبيه المعارين، أبرزهم المنتقلين لاتحاد خان يونس، أحمد اللولحي، ومحمد أبو عودة، والحارس عطايا جودة، وفي القادسية محمد حسنين، وإبراهيم أبو عمير، وإبراهيم جربوع، وفي الاستقلال هاني القن، وعبد الله العرجا، ومحمد الجرمي في اتحاد بيت حانون, وأحمد أبو كوش في غزة الرياضي، وطراد الصباحين في نادي العودة، ورشيد النمس في الزيتون، ومحمد عبد القادر الأبزل في العطاء. من جهة أخرى، يستعد نادي بيت حانون الأهلي في الدرجة الأولى للتعاقد مع الهداف المميز محمد السطري من نادي التفاح، وأمين الحلو من القادسية، لينضموا إلى صفقة الانتقالات الصيفية التي تضم الثنائي غسان أبو عودة, والحارس أحمد عليان, ضمن جهوده للمنافسة للصعود للدرجة الممتازة الموسم المقبل. وكان الفريق احتل المركز الثالث برصيده 38 نقطة, بفارق نقطة عن الوصيف الجلاء، ونقطتان عن البطل التفاح.

وفي هذا الصدد، قرر أبرز مهاجمي خدمات البريج حازم قفة الرحيل عن فريقه الذي أخفق في الوصول إلى الدرجة الممتازة، وسيحدد وجهته خلال الفترة المقبلة. كما أعلن محمد أبو يوسف، وطارق مسعود رحيلهما عن الجلاء بعد انتهاء عقدهما، وكلاهما انضم في مرحلة الإياب من أهلي النصيرات ونماء. وأعلن أبو يوسف أنه يود العودة إلى ناديه الأم خدمات النصيرات، وسيعود إسماعيل أبو دان هداف نادي الجلاء ودوري الدرجة الأولى إلى ناديه خدمات الشاطئ رغم تلقيه العديد من العروض، في المقابل، يود لاعب خدمات الشاطئ، علاء إسماعيل الرحيل عنه. من جهة ثانية، يدرس نادي شباب جباليا التجديد لمهاجمه محمد عبيد الذي ظهر معه الموسم الماضي بشكل لافت، رغم تلقيه العديد من العروض، إلا أن عبيد أكد رغبة أخرى بالعودة لناديه الهلال مع انتهاء إعارته مع جباليا، كما يدرس شباب جباليا ضم لاعب اتحاد بيت حانون السابق عماد سماعنة، ضمن الحراك الذي يشهده سوق الانتقالات الصيفية.