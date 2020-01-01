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المجلس الأعلى ينهي توزيع المنحة المالية على اللجنة البارالمبية والأندية

الأربعاء 08 أبريل 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى ينهي توزيع المنحة المالية على اللجنة البارالمبية والأندية


غزة / سما /

قدم المجلس الأعلى للشباب والرياضة المنحة المالية للإعلاميين، والرياضيين من ذوي الإعاقة ضمن المرحلة الثالثة من عملية التوزيع، حيث تم تسليم المنحة لاتحاد الإعلام الرياضي واللجنة البارالمبية في مقر المجلس الأعلى بمجمع فلسطين الرياضي بالمدينة.

وقال هنية إن المجلس اختتم توزيع المنحة التي شملت ألف أسرة بمبلغ ١٠٠ ألف شيكل التي جاءت ضمن خطة الطوارئ التي أعلن عنها المجلس، بناءً على توصيات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، مؤكداً أن المجلس سيبقى سنداً لأسرتنا الرياضية في مختلف الظروف، انطلاقاً من مسؤولياته العليا تجاه المؤسسات الرياضية العاملة في إطار العمل الرياضي الموحد، تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

#عبد السلام هنية

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