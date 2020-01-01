نادي التفاح يعلن عن جهازه التدريبي

غزة / سما /

قرر نادي التفاح الصاعد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الممتازة، وبطل دوري الدرجة الأولى أسماء الجهاز التدريبي المعاون للمدرب بسام أبو الصادق صاحب الإنجاز، لقيادة الفريق الموسم المقبل.

ويضم الجهاز التدريبي إلى جانب أبو الصادق، المدرب عليان سمير الزيتونية، وسلمان أبو شريعة مدرب مساعد، وحسن الصعيدي مدرب الحراس، وأسامة حسونة مدير الكرة، وسامي حسونة إداري الفريق، ومدير العهدة طارق المصري. وقال أبو الصادق إنه عقب الإعلان عن أسماء الجهاز التدريبي، سيتم وضع خطة للموسم المقبل نقوم على التعاقد مع لاعبين ذي خبرة والمنافسة بقوة للبقاء في دوري الدرجة الممتازة.