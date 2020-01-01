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"الحوانين" يكرر خطته للمرة الثانية

الأربعاء 08 أبريل 2020 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الحوانين" يكرر خطته للمرة الثانية


غزة / سما /

أنهى نادي بيت حانون الرياضي العديد من الملفات المهمة مبكرا, استعدادا للموسم الكروي المقبل بالمحافظات الجنوبية, في سيناريو مشابه لما فعله في الموسم الحالي.

وأعلن النادي عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين حتى الآن, وهم أمير الكرد, وأمجد أبو عودة, وميمنة الناجي, ناهيك عن تجديده عقود العديد من الركائز الأساسية, وكذلك المدرب محمد العماوي.

ويعدّ بيت حانون الرياضي أحد الأندية التي بدأت الانتقالات الصيفية مبكرا هذا الموسم, وهو ما فعله في الانتقالات الماضية, ناهيك عن حفاظه على العديد من الركائز الأساسية.

وأسهم هذا الأمر في حصول الفريق على المركز الرابع في دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم برصيد 32 نقطة, الأمر الذي يجعله متحفزا لتكرار ذلك في الموسم المقبل.

#بيت حانون الرياضي

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