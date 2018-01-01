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يوفنتوس يفتح الطريق أمام رونالدو للعودة إلى ريال مدريد

الأربعاء 08 أبريل 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يفتح الطريق أمام رونالدو للعودة إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي قد يعود إلى صفوف ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس صيف عام 2018، قادماً من ريال مدريد بمبلغ 120 مليون يورو.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت الصحف الأوروبية تتحدث عن إمكانية عودة كريستيانو رونالدو من جديد للمرينجي بعد أزمة فيروس كورونا الذي أوقفت كل شيء تقريباً.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس تفكر في بيع نجمها البرتغالي رونالدو من أجل إنقاذ النادي من الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وأكملت الصحيفة أن النجم البرتغالي يتقاضى حالياً راتب أسبوعي مع البيانكونيري يصل إلى 510 ألف استرليني في الأسبوع، لذلك سيوفر اليوفي الكثير عند رحيل كريستيانو رونالدو.وكشفت “كورييري ديللو سبورت” أن نادي يوفنتوس موافق على بيع كريستيانو رونالدو في سوق الانتقالات القادمة بمبلغ 50 مليون استرليني، ليفتح الطريق بذلك أمام عودته للمرينجي من جديد.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قد شارك مع يوفنتوس هذا الموسم في 32 مباراة، ونجح في تسجيل 25 هدفاً، وصناعة أربعة آخرين.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس #ريال مدريد

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