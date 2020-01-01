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رسميا.. الفيفا يعدل عقود اللاعبين ومواعيد الميركاتو

الأربعاء 08 أبريل 2020 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. الفيفا يعدل عقود اللاعبين ومواعيد الميركاتو


وكالات / سما /

أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديلات على عقود اللاعبين ومواعيد "الميركاتو" الصيفي، بسبب أزمة فيروس "كورونا".

وقال "الفيفا" في بيان رسمي: "بعد الاضطراب غير المسبوق الذي تسبب فيه فيروس كورونا، عملنا على سلسلة من التوصيات والمبادئ، لمعالجة بعض القضايا الرئيسية التي نتجت عن الوباء".

وأضاف: "تم اتخاذ القرارات بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، واتفقنا على مجموعة من المبادئ بالإجماع، من فريق العمل، وأقرها مكتب مجلس الفيفا".

وواصل الاتحاد الدولي: "العقود التي تنتهي صلاحيتها عادة عند الموعد الأصلي لانتهاء الموسم، يجب تعديلها لتتزامن مع النهاية الفعلية للموسم".

وأردف: "مع تعليق اللعب الحالي في معظم البلدان، من الواضح الآن أن الموسم الحالي لن ينتهي في الوقت المحدد مسبقا، ولذلك يُقترح تمديد العقود حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل".

واختتم: "يُطبق مبدأ مماثل على العقود التي من المقرر أن تبدأ في الموسم الجديد، ما يعني أن سريانها سيتأخر حتى يبدأ الموسم التالي بالفعل".

#الفيفا #اللاعبين #الميركاتو

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