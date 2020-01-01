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أول دولة في العالم تلغي دوري كرة القدم بسبب كورونا

الأربعاء 08 أبريل 2020 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة في العالم تلغي دوري كرة القدم بسبب كورونا


وكالات / سما /

كشفت وسائل إعلام عالمية عن أول دولة في العالم، تعلن مساء أمس الثلاثاء 7 أبريل/نيسان إلغاء دوري كرة القدم في بلادها، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال موقع "فوتا" الرياضي الأفريقي إن اتحاد موريشيوس لكرة القدم، قرر اليوم بصورة رسمية إلغاء بطولة الدوري المحلي للموسم الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وباتت دولة موريشيوس أول دولة في العالم، يتم إلغاء دوري كرة القدم فيها، بسبب توقف النشاط الرياضي في ظل تفشي فيروس كورونا المستد.

وقرر اتحاد موريشيوس إلغاء جميع نتائج الموسم الحالي، في جميع البطولات المحلية، على أن يبدأ الموسم الجديد بمجرد عودة النشاط الرياضي في البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي هدد دول القارة من إلغاء الدوريات بعد قرار من بلجيكا بتتويج كلوب بروج بلقب الدوري، مشيرا إلى أنه قد يتخذ قرارا بمنع مشاركة فرق الاتحادات التي تلغي دورياتها في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

 وصنفت منظمة الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة، بالإضافة إلى وقف كل الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم.

#دولة #كرة القدم #الدوري

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