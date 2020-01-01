"الاقتصاد" بغزة تنظم جولات تفتيشية للرقابة على المخابز

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة ، اليوم الاربعاء، تنظيم جولات تفتيشية شملت عدداً من المخابز، للتأكد من التزام أصحابها بختم الموازين ومطابقة الموازين وعدم التلاعب بالأوزان.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك نظمت 232 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعاً للاحتكار.

وأفاد البيان أن الطواقم التفتيشية بمحافظة خانيونس ضبطت 2160 قطعة بسكويت مخالفة للمواصفات الفلسطينية، وضبط 3160 علبة علكة على شكل سجائر، وتحرير محضر ضبط بسبب مخالفة الأسعار.

فيما حررت طواقم حماية المستهلك بمحافظة رفح مخالفة لأحد أصحاب المحلات التجارية لقيامه ببيع سلعة السكر بسعر مرتفع.

وذكر البيان أن مفتشي حماية المستهلك بمحافظة غزة ضبطت 23 طن من جبنة الفيتا مخالفة للمواصفات بسبب انخفاض نسبة البروتين وارتفاع نسبة الدهون.

يشار الي أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تواصل عملها خلال الفترة المسائية في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

إلى ذلك، نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة الوسطى شملت زيارة 5 محلات لبيع الذهب والمجوهرات، وزيارة عدد 2 مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.