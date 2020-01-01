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اسرائيل : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 71 وحظر التجول اعتبارا من اليوم

الأربعاء 08 أبريل 2020 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 71 وحظر التجول اعتبارا من اليوم


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في صفوف الإسرائيليين بسبب فيروس كورونا.

وبحسب الوزارة، فإن عدد الوفيات وصل إلى 71 حالة، بعد أن توقف مساء أمس عند 65 حالة فقط.

فيما وصل عدد المصابين إلى 9404، من بينهم 147 بحالة خطيرة، و122 على أجهزة التنفس الاصطناعي، و199 بحالة متوسطة.

ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت، أن طائرة إسرائيلية غادرت فجر اليوم كوريا الجنوبية باتجاه مطار بن غوريون، محملة بآلاف المعدات الطبية وخاصةً أجهزة الفحص المخبري، بعد شرائها من هناك بمساعدة جهاز الموساد ووزارة الجيش.

في سياق متصل تكثف الشرطة تطبيق أنظمة الطوارئ المشددة التي فرضت على تحركات المواطنين عشية عيد الفصح مساء اليوم الأربعاء، بغية مكافحة تفشي وباء الكورونا.

ويُحظر حتى صباح بعد غد الجمعة الخروج من أماكن السكن، وحتى لشراء غذاء، كما تُحظر حتى صباح غد الحركة داخل المدن.

وهذه القيود المشددة غير مفروضة على البلدات العربية التي سيسير مجرى الحياة فيها وفقا للتعليمات السابقة، أي يحظر الخروج من المنازل إلا في الحالات الضرورية مثل شراء الأغذية والأدوية والعلاج الطبي، ويحظر السفر بين المدن، كما يحظر التجمهر في الأماكن العامة.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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