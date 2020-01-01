إسرائيل تشتري "بوساطة أمريكية" مليون "كمامة" من الصين

القدس المحتلة / سما /

وصلت إلى تل أبيب شحنة طبية من الصين كانت الحكومة الإسرائيلية قد اشترتها الأسبوع الماضي.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اشترت شحنة طبية لصالح نظيرتها الإسرائيلية من الصين، وبأن مطار بن غوريون قد وصلته تلك الشحنة اليوم.

وذكر الموقع أن الشحنة الطبية تضم نحو مليون "كمامة طبية" ستخصص لصالح الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، وبأن من توسط في شراء هذه الشحنة هي الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري على لسان ليمور كولينشفسكي، رئيس قسم المشتريات في بعثة نيويورك الأمريكية، أنه يعمل على كثير من موردي المعدات والأجهزة والمواد الطبية والصحية حول العالم، وبأنه نجح في إرسال كمامات طبية وأقنعة ومواد طبية مختلفة إلى إسرائيل.

ونوه الموقع إلى أن هذه الأقنعة والمواد الطبية مخصصة فحسب لصالح الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي.