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حفيد إسحاق رابين تمنى إصابة نتنياهو بكورونا، ثم اعتذر

الأربعاء 08 أبريل 2020 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حفيد إسحاق رابين تمنى إصابة نتنياهو بكورونا، ثم اعتذر


القدس المحتلة / سما /

أثار جوناثان بن ارتسي، حفيد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق اسحاق رابين، ضجة الثلاثاء، بعد أن تمنى لرئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، أن يصاب بفيروس كورونا. وكتب بن ارتسي في تغريدة على تويتر، "إذا كذب نتنياهو على الشعب الإسرائيلي، وناور بالقول، 'يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية للطوارئ لمواجهة كورونا'، وفي النهاية تبين أنه يريد إجراء انتخابات، فإنه يستحق الإصابة بكورونا، وأن يُنهي حياته في السجن وهو مريض". 

ومني نتنياهو بخسارة في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، إلا أنه دعا خصمه بيني غانتس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية معه، لمواجهة كورونا. واتهم نتنياهو من قبل خصومه، بـ "التذرّع بأزمة كورونا ليبقى بالحكم، وينقذ نفسه من المحاكمة"، عقب تقديم لائحة اتهام، تنسب له ارتكاب 3 جرائم جنائية خطيرة. ويعوّل نتنياهو بالنسبة لمعارضيه، على إضاعة الوقت بالتفاوض مع غانتس حول تشكيل الحكومة، حتى تنتهي المهلة المقدمة لغانتس لتشكيلها، وبالتالي الذهاب إلى انتخابات جديدة. 

وفي تغريدة أخرى، أوضح بن أرتسي ما قال فأضاف، "من يستخدم المرضى لممارسة السياسة يستحق كورونا. إنه احتقار واستهتار بحياة البشر. توقف عن الكذب والمناورة". وعلق حزب نتنياهو "الليكود" بالقول "جوناثان بن ارتسي يحرّض على وفاة رئيس الحكومة. حتى بالوقت الذي ينقذ رئيس الحكومة حياة المواطنين الإسرائيليين، ليس هناك حد للكراهية. هل تعتقدون أن أحدا سيفتخ تحقيقا ضده؟"، في نقد موجه للسلطات الإسرائيلية. لكن بن أرتسي عاد واعتذر بالقول، "أنا لا أتمنى لأي شخص الإصابة بكورونا، بما في ذلك لنتنياهو. أعتذر عن الأمر". 

وتتهم عائلة رابين أن تحريض نتنياهو على رئيس الحكومة رابين، أدى إلى اغتياله في العام 1995. وكان نتنياهو آنذاك رئيس المعارضة في إسرائيل. وحتى اليوم، يشكّل اغتيال رابين صدمة للمجتمع الإسرائيلي، كما أن له حتى اليوم العديد من الانعكاسات على الوضع السياسي في البلاد، علاوة على انه أحدث هوة سحيقة في العلاقة بين اليمين واليسار في إسرائيل. 

#رابين #حفيد #نتنياهو #فيروس كورونا

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