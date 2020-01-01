وزير الصحة التونسي يبكي على الهواء .. لماذا؟ (شاهد)

وكالات

غلبت الدموع وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، وهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن تطور وباء "كورونا" بالبلاد.



وبكى المكي في أثناء حديثه عن آثار عدم احترام المواطنين الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس، من بينها خرق الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال.



وقال الوزير إن الالتزام بالحجر الصحي العام هو ''قضية أمن قومي بامتياز''، مشددا أن "الوضع بات خطيرا، خاصة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا ما زال مصدر عدواها مجهولا".



وقال الوزير عن دموعه: "إنها دموع القوة وليست دموع الضعف، وسيظل أعوان الصحة يعملون لآخر جهد"