  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: انخفاض على الحرارة ,فرصة ضعيفة لسقوط أمطار

الأربعاء 08 أبريل 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض على الحرارة ,فرصة ضعيفة لسقوط أمطار


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات المساء والليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الجمعة المقبل، غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات ليصبح الجو بارداّ نسبياً نهاراً خاصة فوق المرتفعات الجبلية إلى بارداً ليلاً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات ليبقى الجو بارداّ نسبياً نهاراً إلى بارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

#حالة الطقس #درجات الحرارة

الأكثر قراءة اليوم

بالرابط.. وزارة العمل بغزة تدعو العمال المتضررين من "كورونا" لتسجيل بياناتهم

تداعيات حادث النصيرات.. القضاء الأعلى بغزة يصدر بيانا هاماً بشأن محطة المشهراوي

صحيفة عبرية: إسرائيل تفشل في جلب أجهزة تنفس وهذا هو البديل!

تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا في الضفة ما يرفع الحصيلة لـ260

نجمة سعودية تقترح تحويل المساجين لـ"فئران تجارب" للعلاج من كورونا

نتنياهو: مستعدون لبدء حوار فوري من أجل استعادة الجنود الأسرى وإغلاق هذا الملف

مسؤول في حماس :إسرائيل لم تستجب لمبادرة السنوار الإنسانية

الأخبار الرئيسية

ردا على تصريحات نتنياهو.. الرئاسة الفلسطينية: سياسة الضم مرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد

أول تعليق من حماس على تصريحات نتنياهو بشأن الجنود الاسرى: "الكرة الآن في ملعبكم"

فحص

المخابرات العامة الفلسطينية تحضر عشرات آلاف العينات ومعدات أخرى في طريقها لرام الله

الصحة بغزة تحذر: تباطؤ الاستجابة للاحتياجات الطبية ستضعنا أمام منعطف خطير وغير مسبوق

وزيرة الصحة: شفاء 18 مريضا ومخالطا من فيروس "كورونا" في رام الله وبيت لحم