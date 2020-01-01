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حماس: نتنياهو يمارس دعاية إعلامية واسترجاع الأسرى الاسرائيليين آخر همومه

الثلاثاء 07 أبريل 2020 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نتنياهو يمارس دعاية إعلامية واسترجاع الأسرى الاسرائيليين آخر همومه


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين في بيان، ان "نتنياهو يدير بروباغندا إعلامية، وآخِر ما يهمه فيها استرجاع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وهو لا يفعل شيئًا على أرض الواقع".

وحذر القيادي في حماس سلطات الاحتلال من الفرص "لا تأتي دوما" وقال "نحذر الاحتلال بأن الفرص لا تأتي دومًا، وقد يضطر إلى التفاوض في ظروف أعقد بكثير، ونحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة كل أسير فلسطيني".

واضاف دودين في البيان "الاحتلال يعرف ما المطلوب، وهذا لا يُطرح عبر الإعلام، والمقاومة كانت دائمًا مستعدة لصفقة تبادل، والتعطيل كان من طرف الاحتلال" موضحا ان "المرونة الجزئية مرهونة بمدى تعاطي الاحتلال معها، ومدى ما يمكن أن يقدمه في هذه القضية، وهل سيضيع الفرصة كما حدث في المرات السابقة، أم سيتعاطى بجدية".

يذكر ان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار كان اعلن قبل عدة ايام عن مبادرة اكد عبرها جاهزية حماس لتقديم تنازل جزئي في قضية الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى من كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا، لكن اي تحرك جدي او ملموس من جانب اسرائيل لم يسجل على هذا الصعيد.

#حماس #الاسرى الجنود #اسرائيل #نتنياهو

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